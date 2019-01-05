Брат шпиона из США подтвердил его четыре гражданства

https://news.ru/storage/news/a5b9ce113c804f8b553a7958d931fadb/97ef5670-ea2b-41ba-bd47-255398fdd98b_850.jpg Lars Hagberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Брат Пола Уилана, задержанного в РФ по подозрению в шпионаже, подтвердил, что его родственник имеет гражданства Канады, США, Великобритании и Ирландии.

По его словам, их семья «объединяет континенты».

«Четыре паспорта Пола отражают место его рождения (Канада), родителей (Великобритания), бабушек и дедушек (Ирландия), а также его собственный выбор (Америка)», — пояснил Дэвид Уилан.

При этом он подчеркнул, что работа его брата никогда не была связана со шпионажем.

Мужчина отметил, что получение новых гражданств в их семье является скорее «игрой», передаёт The Washington Post.

Ранее News.ru писал, что россиянин Дмитрий Макаренко задержан на острове Сайпан по запросу ФБР. Его обвиняют в попытке экспорта из США в Россию военной техники и отмывании денег. Окружной суд Северных Марианских островов — территории, ассоциированной с Соединёнными Штатами, также удовлетворил ходатайство помощника американского прокурора Гарта Баке о депортации Макаренко во Флориду.