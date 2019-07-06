https://static.news.ru/photo/2d7a5982-9fbf-11e9-9d8d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrew Parsons/Global Look Press

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон находится под круглосуточным наблюдением полиции из-за предполагаемой подготовки нападения на него.

Охрана потребовалась политику в связи с повышенным вниманием к его персоне перед выборами. Ему предоставили группу охранников, полицейских-водителей и бронированный транспорт.

Также Джонсону пришлось на время отказаться от поездок на велосипеде, которые он очень любит.

Борис любит свой велосипед, но он также очень привык к тому, чтобы полицейские были рядом с ним, — рассказал друг политика изданию The Sun.

Ранее News.ru писал, что Джонсон решил «назло» президенту России Владимиру Путину провести Brexit точно в установленные сроки. По его словам, таким способом он хочет доказать российскому лидеру, что либерализм не только жив, но и обеспечивает Западу «процветание».