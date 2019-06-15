Ещё один претендент на пост премьер-министра Великобритании, бывший глава Форин-офиса и экс-мэр Лондона Борис Джонсон признал, что употреблял наркотики.
Как сообщает таблоид
Я в первый и последний раз принимал кокаин, когда мне было 19 лет, — сказал политик.
В первом раунде голосования Борис Джонсон уверенно обошёл своих соперников и набрал 114 голосов. Следом за ним идёт глава МИД Британии Джереми Хант — 43.
Ранее другой претендент на пост премьер-министра, Майкл Гоув, признался, что в молодости употреблял кокаин, писал News.ru.