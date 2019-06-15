https://static.news.ru/photo/4beab25e-8ed0-11e9-9e3d-fa163e074e61_1024.jpg Борис Джонсон Фото: Vickie Flores/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ещё один претендент на пост премьер-министра Великобритании, бывший глава Форин-офиса и экс-мэр Лондона Борис Джонсон признал, что употреблял наркотики.

Как сообщает таблоид Mirror, лидер премьерской гонки рассказал журналистам, что у него есть такой опыт, но подчеркнул, что это было один раз, когда Джонсон был подростком.

Я в первый и последний раз принимал кокаин, когда мне было 19 лет, — сказал политик.

В первом раунде голосования Борис Джонсон уверенно обошёл своих соперников и набрал 114 голосов. Следом за ним идёт глава МИД Британии Джереми Хант — 43.

Ранее другой претендент на пост премьер-министра, Майкл Гоув, признался, что в молодости употреблял кокаин, писал News.ru.