https://static.news.ru/photo/de1c4f64-b2d1-11e9-86f1-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл переговоры со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром, в ходе которых пообещал не допустить после Brexit появления пограничной и таможенной инфраструктуры на британо-ирландской границе.

По данным канцелярии главы британского правительства, Джонсон заверил, что при любых сценариях власти будут придерживаться своих обязательств по соблюдению Белфастского соглашения, а также не допустит «физических проверок или физической инфраструктуры на границе».

Также Джонсон заявил Варадкару, что Британия намерена выйти из Евросоюза 31 октября «несмотря ни на что», однако при этом Лондон будет следовать «духу дружбы» при обсуждении данного вопроса. Главной задачей страны он назвал обеспечение выхода из сообщества при заключённой с Брюсселем новой сделки.

Но это должна быть такая сделка, в которой не будет места «бэкстопу» (режиму сохранения членства Ольстера в таможенном союзе и едином рынке ЕС), — говорится в сообщении .

Помимо этого, премьер-министр выразили готовность как можно скорее добиться восстановления деятельности исполнительной власти и Ассамблеи в Северной Ирландии.

Как писал News.ru, Еврокомиссия готовит многомиллиардный пакет помощи Ирландии в случае выхода Англии из Евросоюза без соглашения. Источник в ЕК сообщил, что планируется потратить несколько миллиардов фунтов стерлингов на компенсацию экономических потерь и для поддержки ирландского правительства в случае любого потрясения в торговле.