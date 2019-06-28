https://static.news.ru/photo/99646806-9bc1-11e9-96de-fa163e074e61_1024.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон решил «назло» президенту России Владимиру Путину провести Brexit точно в установленные сроки.

В своей статье для газеты The Telegraph он написал, что таким способом хочет доказать российскому лидеру, что либерализм не только жив, но и обеспечивает Западу «процветание».

Если мы хотим поддерживать либеральные ценности, то должны осуществить Brexit к 31 октября, и мы это сделаем, — написал политик.

Кроме того, Джонсон подчеркнул, что Великобритания никогда не согласится на проведение нового референдума по выходу страны из состава Европейского союза, так как отказ от Brexit сделает демократию «посмешищем».

Ранее News.ru писал о том, что российский лидер дал интервью The Financial Times, в котором назвал либеральную модель устаревшей. На его слова отреагировал, в частности, председатель Европейского совета Дональд Туск. Тот прочитал интервью, пока летел в самолёте на саммит G20 в Японию. Позже заявление Путина прокомментировал и президент США Дональд Трамп.