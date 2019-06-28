https://static.news.ru/photo/790bfe9c-99b0-11e9-9d8d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrew Parsons/Global Look Press

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон считает, что президент России Владимир Путин ошибается, когда говорит, что либеральная идея изжила себя. Свою позицию экс-глава британского МИД высказал на встрече с рядовыми членами Консервативной партии в Эксетере.

Он глубоко ошибается, поскольку наши ценности — свобода, демократия, верховенство закона, свобода слова — являются непреходящими и будут успешны. Мне казалось, что для россиян это тоже является очевидным, однако в конечном итоге это оказалось не так, — отметил Джонсон, признавшись, что в то время, когда он возглавлял британский МИД, его надежды на то, что Лондон сможет добиться улучшения отношений с Москвой, не оправдались.

Российский лидер дал интервью The Financial Times, в котором назвал либеральную модель устаревшей. На его слова отреагировал, в частности, председатель Европейского совета Дональд Туск. Тот прочитал интервью пока летел в самолёте на саммит G20 в Японию.

Слова российского президента о стареющем европейском либерализме его покоробили. Сам Туск заключил, что считает устаревающим авторитарную модель управления государством с культом личности и правлением олигархами, писал News.ru.

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