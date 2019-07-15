https://static.news.ru/photo/897b2f3c-a73e-11e9-b7ec-fa163e074e61_1024.jpgФото: Andrew Parsons/Global Look Press
Лидер избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон исключил возможность поддержки военной операции США против Ирана. Об этом он заявил во время дебатов со своим оппонентом — главой МИД Соединённого Королевства Джереми Хантом.
Если бы вы спросили меня, поддержу ли я военные действия против Ирана, если стану премьер-министром, то ответ — нет, — цитирует Джонсона ТАСС.
Политик подчеркнул, что не считает «разумным вариантом» для Запада войну с Ираном.
Дипломатия должна быть лучшим средством для продвижения вперёд, — отметил Борис Джонсон.
Джереми Хант, в свою очередь, поддержал эту позицию, усомнившись в том, что Вашингтон в реальности хочет вступить в военный конфликт с Исламской Республикой.