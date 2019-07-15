https://static.news.ru/photo/897b2f3c-a73e-11e9-b7ec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrew Parsons/Global Look Press

Лидер избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон исключил возможность поддержки военной операции США против Ирана. Об этом он заявил во время дебатов со своим оппонентом — главой МИД Соединённого Королевства Джереми Хантом.

Если бы вы спросили меня, поддержу ли я военные действия против Ирана, если стану премьер-министром, то ответ — нет, — цитирует Джонсона ТАСС .

Политик подчеркнул, что не считает «разумным вариантом» для Запада войну с Ираном.

Дипломатия должна быть лучшим средством для продвижения вперёд, — отметил Борис Джонсон.

Джереми Хант, в свою очередь, поддержал эту позицию, усомнившись в том, что Вашингтон в реальности хочет вступить в военный конфликт с Исламской Республикой.

Как писал News.ru, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отношение Евросоюза к частичному отказу Ирана от обязательств ядерной сделки похожа на политику умиротворения гитлеровской Германии в преддверии Второй мировой войны.