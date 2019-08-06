https://static.news.ru/photo/5ba537d6-b843-11e9-b8a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести «жёсткий» Brexit 31 октября и не подаст в отставку, даже если ему будет объявлен вотум недоверия. Об этом заявил его старший помощник Доминик Каммингс.

Как сообщает The Times, Джонсон может сохранить свой пост, даже если противники «жёсткого» Brexit сформируют «правительство национального единства», целью которого является отсрочка выхода страны из Евросоюза.

Как писал News.ru, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, на которого Джонсон возложил обязанности координатора подготовительной работы правительства к Brexit, сообщил, что королевство готовится к выходу из Европейского союза без сделки. Он отметил, что Брюссель не хочет пересматривать прежнюю сделку. При этом правительство Великобритании надеется, что ЕС передумает и позволит смягчить договор.