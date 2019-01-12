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Борис Джонсон хочет жениться на молодой советнице Bloomberg

Борис Джонсон Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Борис Джонсон

в мире [ версия для печати ]

Друзья бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона объявили о его влюбленности в 30-летнюю Кэрри Симондс. Она работает советником финансовой фирмы Bloomberg.

Политик готов обручиться со своей новой возлюбленной, так как находится «полностью в ее плену», говорят его приятели.

«Он бегает вокруг нее как щенок. И он очень заботливый, но отчаянный», — приводит The Sun слова его друга.

Джонсон развёлся со своей женой Мариной Уилер после 25 лет брака в сентябре 2018 года. Предположительно, причиной расставания стала неверность супруга.

Борису Джонсону 54 года, он отец четверых детей. Его старшей дочери Ларе 25 лет.

Экс-глава британского МИДа ушёл в отставку из-за разногласий по Brexit с премьер-министром Терезой Мэй. Он заявлял, что правительство страны должно отказаться от идеи создания особого пограничного режима в Ирландии, писал News.ru.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #борисджонсон
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