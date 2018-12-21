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Борцы за Каталонию устроили беспорядки в Барселоне

Clara Margais/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Столкновения между протестующими и полицией произошли в нескольких районах Барселоны. Демонстранты, выступающие за независимость Каталонии, заблокировали десятки автомобильных дорог.

Они выступили против решения премьера Испании Педро Санчеса провести еженедельную встречу министров в Барселоне. Участники акции пытались прорваться ко дворцу Льотха-де-Мар, где проходило заседание совета министров Испании. На подходах к дворцу были выставлены полицейские кордоны.

Стражей правопорядка забрасывали камнями, петардами и краской, переворачивали мусорные контейнеры, вырывали светофоры. В ответ полиция применила дубинки.

11 демонстрантов задержаны. Не менее 15 человек пострадали, четверо из них — полицейские, сообщают информагентства.

В конечном итоге правоохранители смогли освободить часть трасс для движения автотранспорта.

В начале декабря, как сообщал News.ru, протестующие члены сепаратистского движения «Комитеты защиты республики» захватили несколько пунктов оплаты на трассах. Они объявили, что проезд бесплатный, открыли шлагбаумы и фотографировали беспрепятственно проезжавшие машины.


#испания #беспорядки #Каталония
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