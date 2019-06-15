https://static.news.ru/photo/39286e88-9090-11e9-a965-fa163e074e61_1024.jpg Джон Болтон Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Россия не предоставила доказательств вины арестованного в РФ гражданина США Пола Уилана.

Об этом он заявил в своём микроблоге в Twitter. Болтон рассказал, что 14 июня

провёл встречу с сестрой арестованного Элизабет Уилан. Он отметил, что Россия не предоставила доказательств противоправных действий.

Против 48-летнего Пола Уилана возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Он был задержан «при проведении шпионской акции», писал News.ru.

Лефортовский суд Москвы 24 мая продлил ещё на три месяца срок заключения Уилану. Его адвокаты подали апелляцию, которую Мосгорсуд рассмотрит 20 июня.

Ранее сообщалось, что Уилан имеет подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии. Он числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании Borg Warner.