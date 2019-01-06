Болтон вспомнил об Израиле при выводе войск США из САР

https://news.ru/storage/news/c11bdd969e5e0388692126cbd6bb7612/24b1b8fe-557c-4579-b0cc-9f34bdbd0347_850.jpg Tasos Katopodis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джон Болтон

Вывод американских войск из Сирии должен осуществляться с обеспечением безопасности Израиля и других союзников Штатов на Ближнем Востоке, считает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мы будем обсуждать решение президента [Дональда Трампа] о выводе войск. С северо-востока Сирии это надо сделать таким образом, чтобы обрести уверенность в поражении ИГ (запрещено в РФ. — Ред.) и невозможности возрождения этой угрозы против нас, обеспечить защиту Израиля и наших друзей в регионе, а также позаботиться о тех, кто сражался с нами против ИГ и других террористических группировок», — цитирует советника главы государства ТАСС.

Ранее Трамп отказался назвать дату вывода войск Соединённых Штатов из САР, писал News.ru. По его словам, речи о том, что этот процесс будет быстрым, никогда не было.

О выводе войск из республики президент объявил в декабре прошлого года. По его словам, американские военные победили террористов и для их дальнейшего присутствия на территории ближневосточного государства больше нет оснований.