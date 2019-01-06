Болтон вспомнил об Израиле при выводе войск США из САР

Вывод американских войск из Сирии должен осуществляться с обеспечением безопасности Израиля и других союзников Штатов на Ближнем Востоке, считает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
«Мы будем обсуждать решение президента [Дональда Трампа] о выводе войск. С северо-востока Сирии это надо сделать таким образом, чтобы обрести уверенность в поражении ИГ (запрещено в РФ. — Ред.) и невозможности возрождения этой угрозы против нас, обеспечить защиту Израиля и наших друзей в регионе, а также позаботиться о тех, кто сражался с нами против ИГ и других террористических группировок», — цитирует советника главы государства ТАСС.
Ранее Трамп отказался назвать дату вывода войск Соединённых Штатов из САР, писал News.ru. По его словам, речи о том, что этот процесс будет быстрым, никогда не было.
О выводе войск из республики президент объявил в декабре прошлого года. По его словам, американские военные победили террористов и для их дальнейшего присутствия на территории ближневосточного государства больше нет оснований.