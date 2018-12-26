Болтон посетит Турцию после Нового года

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

В Турцию приедет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, чтобы обсудить с турецкими властями ситуацию в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик.

«После Нового года помощник президента по нацбезопасности Болтон приедет в Турцию, будет обсуждаться ситуация в Сирии», — рассказал Челик на пресс-конференции.

Основной темой переговоров станет ситуация в Сирии. Встреча запланирована на начало января 2019 года.

Ранее News.ru писал, что в Россию с официальным визитом едет турецкая делегация. В её состав войдут главы МИДа и Минобороны Турции. Стороны собираются обсудить сотрудничество в разных сферах, в том числе в военной. Не исключено, что будет затронута ситуация в Сирии.