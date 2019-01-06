USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,854.88 $
МОСКВА-7°C18:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Болтон и Нетаньяху обсудят укрощение Ирана

Джон Болтон и Биньямин Нетаньяху AP/ТАСС

Джон Болтон и Биньямин Нетаньяху

в мире [ версия для печати ]

Биньямин Нетаньяху и помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон обсудят сдерживание иранской агрессии в Сирии после вывода американских войск с территории САР. Об этом заявил сам израильский премьер на заседании национального правительства.

Одной из главных тем переговоров станет повышение эффективности сотрудничества двух стран в области разведки, пишет ТАСС.

«Наша позиция ясна: мы продолжаем действовать против создания иранского военного плацдарма в Сирии, в том числе и в эти дни <…>. Мы выступаем против всех, кто угрожает или пытается угрожать безопасности Израиля», — добавил Нетаньяху.

4 января 2019 года политик провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры подчеркнули необходимость окончательного разгрома террористов, а также подтвердили приверженность политическому урегулированию ситуации в Сирии. Кроме того, стороны договорились укреплять координацию Израиля и России по военным и дипломатическим каналам.

Ранее News.ru публиковал заявление президента Турции в адрес Нетаньяху. Реджеп Эрдоган назвал дипломата «голосом угнетателей, сеющим зло» и обвинил в терроре против палестинцев.


#сша #иран #сирия #израиль
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
политика 15:29, 4 января 2019
Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху
в мире 02:19, 29 декабря 2018
Израиль засёк пуск ракеты из сектора Газа
в мире 17:37, 26 декабря 2018
Нетаньяху: Израиль и дальше будет бороться с Ираном в Сирии
в мире 15:47, 24 декабря 2018
Нетаньяху обвинили в попытке расчленить Сирию
в мире 16:16, 23 декабря 2018
Эрдоган обвинил Израиль в терроре против палестинцев
Лента новостей
в мире 18:27
Возросло число жертв обрушения шахты в Афганистане
общество 18:26
Путин посетил детский хоспис в Санкт-Петербурге
спорт 18:21
Спортсмен сборной России скончался в 37 лет
в мире 18:19
Полицейские рассказали о найденном в Хитроу предмете
в мире 18:18
Трамп прокомментировал задержание Пола Уилана в РФ
Другие новости
в мире 18:27
Возросло число жертв обрушения шахты в Афганистане
в мире 18:19
Полицейские рассказали о найденном в Хитроу предмете
в мире 18:18
Трамп прокомментировал задержание Пола Уилана в РФ
в мире 18:10
Анкара ответила на заявления Болтона о Турции в Сирии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top