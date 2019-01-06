Болтон и Нетаньяху обсудят укрощение Ирана

https://news.ru/storage/news/078a0aa2533b911f5c10da09aaea8492/94e0d3f0-1b78-43af-b61d-e7ab66b48951_850.jpg AP/ТАСС

Джон Болтон и Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху и помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон обсудят сдерживание иранской агрессии в Сирии после вывода американских войск с территории САР. Об этом заявил сам израильский премьер на заседании национального правительства.

Одной из главных тем переговоров станет повышение эффективности сотрудничества двух стран в области разведки, пишет ТАСС.

«Наша позиция ясна: мы продолжаем действовать против создания иранского военного плацдарма в Сирии, в том числе и в эти дни <…>. Мы выступаем против всех, кто угрожает или пытается угрожать безопасности Израиля», — добавил Нетаньяху.

4 января 2019 года политик провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры подчеркнули необходимость окончательного разгрома террористов, а также подтвердили приверженность политическому урегулированию ситуации в Сирии. Кроме того, стороны договорились укреплять координацию Израиля и России по военным и дипломатическим каналам.

Ранее News.ru публиковал заявление президента Турции в адрес Нетаньяху. Реджеп Эрдоган назвал дипломата «голосом угнетателей, сеющим зло» и обвинил в терроре против палестинцев.