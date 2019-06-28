https://static.news.ru/photo/46e5b7de-9a6c-11e9-8f35-fa163e074e61_1024.jpg Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару решил отменить встречу с главой КНР Си Цзиньпином.

Переговоры назначили на 14:30 по местному времени (08:30 мск). Однако через полчаса пресс-секретарь Болсонару Отавио Рего Баррос сообщил, что мероприятие отменено из-за опоздания китайской делегации. Президент долго ожидал коллег в переговорной комнате, но они не успели.

По словам Барроса, бразильская делегация торопилась на рейс, сообщает Bloomberg .

Как ранее писал News.ru, президент Бразилии Жаир Болсонару был вынужден оправдываться после своих слов о холокосте. В посольство Израиля отправлено письмо с разъяснениями от его имени.