Президент Бразилии Жаир Болсонару решил отменить встречу с главой КНР Си Цзиньпином.
Переговоры назначили на 14:30 по местному времени (08:30 мск). Однако через полчаса пресс-секретарь Болсонару Отавио Рего Баррос сообщил, что мероприятие отменено из-за опоздания китайской делегации. Президент долго ожидал коллег в переговорной комнате, но они не успели.
По словам Барроса, бразильская делегация торопилась на рейс, сообщает
Как ранее писал News.ru, президент Бразилии Жаир Болсонару был вынужден оправдываться после своих слов о холокосте. В посольство Израиля отправлено письмо с разъяснениями от его имени.