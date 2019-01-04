Болсонару допустил размещение базы США в Бразилии

https://news.ru/storage/news/3aa5fb524b3b44171f1a1fb7d327f47a/f2e0e1a2-42ae-46db-9a87-60bc21f93156_850.jpg Paulo Lopes/Brazil Look/Global Look Press

Военная база США может появиться на территории Бразилии. Соответствующий вопрос новый президент южноамериканской страны Жаир Болсонару может обсудить с Вашингтоном.

«Вопрос физического (присутствия базы США. — News.ru) можно назвать даже символическим. Сегодня возможности американских, китайских, российских вооружённых сил достигают всех частей света вне зависимости от базы. Однако, в зависимости от того, что произойдет в мире, возможно, придётся обсудить этот вопрос в будущем», — заявил Болсонару в эфире телеканала SBT, отвечая на вопрос о возможности создания базы американских военных на территории Бразилии.

Также президент южноамериканской республики назвал военное сотрудничество России и Венесуэлы поводом для беспокойства.

«Россия провела маневры в Венесуэле. Мы знаем намерения правительства Мадуро, диктатуры Мадуро, и Бразилия должна беспокоиться об этом», — заявил Болсонару.

По его словам, последние 20-25 лет вооружённые силы Бразилии «были брошены по политическим причинам, потому что мы, представители вооружённых сил, являемся последним препятствием для социализма».

«Если они сломают нам позвоночник, они установят здесь этот режим», — добавил Болсонару.

Как писал News.ru, новый президент Бразилии от Социально-либеральной партии придерживается ультраправых антикоммунистических взглядов. Хотя он называет лидера Венесуэлы, социалиста Николаса Мадуро, «диктатором», сам Болсонару неоднократно высказывал симпатии к военной хунте, правившей Бразилией в 1960-1980-е годы, а также к практиковавшимся в те времена пыткам в отношении политических противников диктаторского режима. В начале января стало известно, что новые власти страны намерены освободить от должностей высокопоставленных чиновников, которые придерживаются левых убеждений.