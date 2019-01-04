USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,293 $   Brent55.11 $ Bitcoin3,843.32 $
МОСКВА-2°C02:54
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Болсонару допустил размещение базы США в Бразилии

Paulo Lopes/Brazil Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Военная база США может появиться на территории Бразилии. Соответствующий вопрос новый президент южноамериканской страны Жаир Болсонару может обсудить с Вашингтоном.

«Вопрос физического (присутствия базы США. — News.ru) можно назвать даже символическим. Сегодня возможности американских, китайских, российских вооружённых сил достигают всех частей света вне зависимости от базы. Однако, в зависимости от того, что произойдет в мире, возможно, придётся обсудить этот вопрос в будущем», — заявил Болсонару в эфире телеканала SBT, отвечая на вопрос о возможности создания базы американских военных на территории Бразилии.

Также президент южноамериканской республики назвал военное сотрудничество России и Венесуэлы поводом для беспокойства.

«Россия провела маневры в Венесуэле. Мы знаем намерения правительства Мадуро, диктатуры Мадуро, и Бразилия должна беспокоиться об этом», — заявил Болсонару.

По его словам, последние 20-25 лет вооружённые силы Бразилии «были брошены по политическим причинам, потому что мы, представители вооружённых сил, являемся последним препятствием для социализма».

«Если они сломают нам позвоночник, они установят здесь этот режим», — добавил Болсонару.

Как писал News.ru, новый президент Бразилии от Социально-либеральной партии придерживается ультраправых антикоммунистических взглядов. Хотя он называет лидера Венесуэлы, социалиста Николаса Мадуро, «диктатором», сам Болсонару неоднократно высказывал симпатии к военной хунте, правившей Бразилией в 1960-1980-е годы, а также к практиковавшимся в те времена пыткам в отношении политических противников диктаторского режима. В начале января стало известно, что новые власти страны намерены освободить от должностей высокопоставленных чиновников, которые придерживаются левых убеждений.


#сша #венесуэла #БРАЗИЛИЯ #Болсонару #диктатура
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
в мире 00:07, 2 января 2019
Президент Бразилии Болсонару поблагодарил Трампа
в мире 21:47, 1 января 2019
Трамп заверил Болсонару в поддержке со стороны США
Почему никому неизвестный кандидат может выиграть президентские выборы
в мире 20:36, 23 июля 2018
«Бразильский Трамп» надеется на винтовку и Вашингтон
Почему никому неизвестный кандидат может выиграть президентские выборы
Лента новостей
спорт 02:49
WADA сдерживает атаку на РУСАДА
в мире 02:23
Помпео: США продолжат диалог с Россией по ДРСМД
политика 01:47
Украинцы назвали требования к новому президенту
в мире 01:37
Помпео отчитался о работе по защите Уилана
в мире 01:25
Узбекистан досрочно отменил визы для немцев
Другие новости
в мире 02:23
Помпео: США продолжат диалог с Россией по ДРСМД
в мире 01:37
Помпео отчитался о работе по защите Уилана
в мире 01:25
Узбекистан досрочно отменил визы для немцев
в мире 00:48
Фракцию либералов в Кишинёве заподозрили в запое
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top