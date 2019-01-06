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Большой десантный корабль ВМС США идёт в Чёрное море

Official U.S. Navy Page/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Американский десантный корабль USS Fort McHenry направляется в акваторию Чёрного моря. На его борту размещено около 500 американских морпехов.

Помимо этого, судно снабжено доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники. Корабль также оснащён зенитной артиллерией и ракетным оружием. Его водоизмещение составляет 16,1 тысячи тонн, длина — 190 метров, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на командование 6-го оперативного флота Военно-морских сил (ВМС) США.

Сейчас корабль проходит Черноморские проливы. В дальнейшем он направится в Одессу.

После начала вооружённого противостояния на востоке Украины в Чёрное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с международной конвенцией, суда нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 суток.

Ранее, как сообщал News.ru, в акваторию Чёрного моря заходил корабль-разведчик Военно-морского флота Великобритании HMS Echo. Лондон направил его в регион с целью поддержки принципа свободы навигации.


#сша #корабли #черноеморе #ВМССША
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