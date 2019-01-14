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Большинство американцев не одобряют Трампа

Alexandre Rotenberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Больше половины жителей Соединённых Штатов (55%) не одобряют деятельность президента Дональда Трампа. Это самый низкий процент одобрения нынешнего главы государства за минувший год.

Ещё 43% американцев заявили, что положительно относятся к действиям главы Белого дома.

Всего в опросе приняли участие 1500 человек, погрешность составляет примерно 2,5%, отмечает исследовательская организация Rasmussen Reports

Анкетирование проводилось после призыва лидера усилить меры по борьбе с нелегальной иммиграцией и построить стену на границе с Мексикой.

Как писал News.ru ранее, с 22 декабря из-за шатдауна не работает правительство Штатов. Это уже обвалило рейтинг американского президента до 44%, однако он продолжает требовать деньги на строительство стены.


#сша #Трамп #опросы
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