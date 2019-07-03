https://static.news.ru/photo/c051598e-9d69-11e9-86ce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Военные Боливии рассматривают возможность замены американских учебных самолётов Т-33 на российские, заявил глава государства Эво Моралес. Политик выразил надежду на то, что передача Сукре технологий РФ принесёт хорошие результаты.

Моралес пояснил, что американские самолёты перестали использоваться в 2018 году. Он отметил, что о приобретении российских аналогов его попросили представители ВВС Боливии.

Боливийский лидер отметил, что решение этого вопроса будет зависеть от технической части, но российской технике он доверяет, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Эстония собирается подписать контракт с американской компанией на поставку автоматического оружия и его комплектующих. Сумма договора составит €75 млн.