Военные Боливии рассматривают возможность замены американских учебных самолётов Т-33 на российские, заявил глава государства Эво Моралес. Политик выразил надежду на то, что передача Сукре технологий РФ принесёт хорошие результаты.
Моралес пояснил, что американские самолёты перестали использоваться в 2018 году. Он отметил, что о приобретении российских аналогов его попросили представители ВВС Боливии.
Боливийский лидер отметил, что решение этого вопроса будет зависеть от технической части, но российской технике он доверяет, передаёт
Ранее News.ru писал, что Эстония собирается подписать контракт с американской компанией на поставку автоматического оружия и его комплектующих. Сумма договора составит €75 млн.