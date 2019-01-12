Болгарский Пловдив официально стал культурной столицей Европы

https://news.ru/storage/news/bba21c9952b79455a54fb714243f0b16/13b4799d-143b-491a-901b-bfe42e570ad8_850.jpg Elena Lalowa/dpa/Global Look Press

Пловдив представили Европейской столицей культуры. На масштабное красочное шоу собрались десятки тысяч людей. Официальные мероприятия начались в субботу, 12 января, в 18 часов по московскому времени.

Организаторы показали удивительный спектакль, в котором сочетаются музыка, освещение и танцы под девизом «Мы все цвета». На открытую многоэтажную сцену одновременно поднялись свыше полутора тысяч участников.

«Пловдив — это город, который собрал в себе прошлое, настоящее и будущее, а сегодняшний день дал начало волнующему году, который навсегда останется в его истории», — сказал мэр Пловдива Иван Тотев на церемонии открытия.

Праздничные мероприятия будут проходить весь день 13 января.

Европейскими культурными столицами в 2019 году официально станут два города. Совет министров Европейского союза утвердил Пловдив и итальянский город Матеру, который официально станет культурной столицей Европы 19 января.

Девиз Пловдива на ближайший год — «Вместе». Туристов и местных жителей ждут порядка 300 различных культурных проектов, часть которых будет реализована вместе с Софией, Варной и Велико-Тырново. Главные темы мероприятий: культура региона, кириллица, искусство народов Балкан, турок и цыган.

Матера выбрала девизом слова «Открой будущее». Темы мероприятий вращаются вокруг инноваций, эстетики чисел, роли математики в искусстве и культуры эпохи Возрождения.

Культурные столицы в Европе ежегодно выбираются с 1985 года. В прошлом году эти звания достались нидерландскому городу Леуварден и столице Мальты — Валлетте.

Как сообщал News.ru, Пловдив вошёл в топ-10 альтернативных городов для туристов. Он находится в пятёрке рейтинга, куда также вошли Нант, Котор, Утрехт и Эвора.