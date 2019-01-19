Болгария экстрадировала русского хакера Жукова в США

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Гражданин России Александр Жуков, обвинённый в кибермошенничестве, экстрадирован из Болгарии в США. Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке в ближайшее время посетят его.

«Экстрадированный из Болгарии в США российский гражданин А. Жуков содержится в тюрьме Бруклина, штат Нью-Йорк. В ближайшее время сотрудники консульства в Нью-Йорке посетят соотечественника в тюрьме. Окажут ему все необходимое консульское содействие», — сообщает посольство России в США на официальной странице в Twitter.

Также дипломаты информируют, что Жукову «предъявлены обвинения в сговоре с целью компьютерного мошенничества».

Как писал в ноябре 2018 года News.ru, шестерых граждан России, в том числе Алоександра Жукова, власти США обвинили в реализации схемы цифрового мошенничества с рекламой. Обвинение было предъявлено по 13 статьям. По данным обвинения, группа россиян и двое граждан Казахстана причастны к махинациям на общую сумму более $36 млн. Ранее сообщалось, что арестованного болгарской полицией Александра Жукова заподозрили в кибермошенничестве на $7 млн.