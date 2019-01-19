Жители Болгарии финансировали террористов в Сирии

Власти Болгарии обвиняют преступную группировку в финансировании международного терроризма. Злоумышленники сотрудничали с боевиками четыре года.
По данным оперативников, банда перечислила на счета радикалов свыше $25 млн. Сыщики уверены, что подозреваемые купили для преступников более 100 автомобилей и переправили их на территорию Сирии, сообщает Sofia Globe.
На скамье подсудимых рискуют оказаться шесть человек — пять мужчин и одна женщина. Большинство из них являются гражданами САР, но с видом на жительство или временной регистрацией в Болгарии.
Кроме финансирования террористов, им вменяется подготовка диверсий за пределами государства.
Ранее News.ru писал о возможной связи с радикалами журналистки из Нидерландов. По мнению властей Турции, Анс Бурсма сотрудничала с участниками «Джебхат ан-Нусры» (запрещённая в РФ организация).