Жители Болгарии финансировали террористов в Сирии

https://news.ru/storage/news/e8a4007c93f28fcb5651c0e2ac6d6c01/fbbfcd19-2ca5-4b91-b7ff-17d7ec0a8d39_850.jpg Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Власти Болгарии обвиняют преступную группировку в финансировании международного терроризма. Злоумышленники сотрудничали с боевиками четыре года.

По данным оперативников, банда перечислила на счета радикалов свыше $25 млн. Сыщики уверены, что подозреваемые купили для преступников более 100 автомобилей и переправили их на территорию Сирии, сообщает Sofia Globe.

На скамье подсудимых рискуют оказаться шесть человек — пять мужчин и одна женщина. Большинство из них являются гражданами САР, но с видом на жительство или временной регистрацией в Болгарии.

Кроме финансирования террористов, им вменяется подготовка диверсий за пределами государства.

Ранее News.ru писал о возможной связи с радикалами журналистки из Нидерландов. По мнению властей Турции, Анс Бурсма сотрудничала с участниками «Джебхат ан-Нусры» (запрещённая в РФ организация).