USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,731.56 $
МОСКВА-5°C21:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Жители Болгарии финансировали террористов в Сирии

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти Болгарии обвиняют преступную группировку в финансировании международного терроризма. Злоумышленники сотрудничали с боевиками четыре года.

По данным оперативников, банда перечислила на счета радикалов свыше $25 млн. Сыщики уверены, что подозреваемые купили для преступников более 100 автомобилей и переправили их на территорию Сирии, сообщает Sofia Globe.

На скамье подсудимых рискуют оказаться шесть человек — пять мужчин и одна женщина. Большинство из них являются гражданами САР, но с видом на жительство или временной регистрацией в Болгарии.

Кроме финансирования террористов, им вменяется подготовка диверсий за пределами государства.

Ранее News.ru писал о возможной связи с радикалами журналистки из Нидерландов. По мнению властей Турции, Анс Бурсма сотрудничала с участниками «Джебхат ан-Нусры» (запрещённая в РФ организация).


#терроризм #Болгария
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
в мире 04:16, 19 января 2019
Болгария экстрадировала русского хакера Жукова в США
в мире 15:30, 17 января 2019
Журналистку из Нидерландов уличили в связи с террористами
происшествия 12:10, 14 января 2019
Телефонный террорист задержан в Татарстане
в мире 13:59, 3 января 2019
Армия Нигера разгромила группировку террористов
в мире 19:44, 1 января 2019
США продолжит бороться с Ираном и террористами
Лента новостей
технологии 20:54
Роскосмос готов к созданию сверхтяжёлой ракеты «Енисей»
спорт 20:53
Аршавин увидел своих детей впервые за пять лет
спорт 20:44
Туктамышева окрестила себя «пожилой фигуристкой»
общество 20:40
Списание долгов с чеченцев сочли незаконным
в мире 20:36
Япония согласна обсудить переименование Японского моря
Другие новости
в мире 20:36
Япония согласна обсудить переименование Японского моря
в мире 19:59
Аукцион засекретил стоимость гибрида Джеймса Бонда
в мире 19:58
Новый акт самосожжения пресекли в центре Праги
в мире 19:32
Москва и Пекин собираются вместе помянуть погибших солдат
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top