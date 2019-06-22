https://static.news.ru/photo/325587dc-94e9-11e9-be97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: unsplash.com

Общее число россиян, которые планировали отправиться в Грузию до Нового года, составляет около 3,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Ростуризме. Они успели приобрести билеты до того, как страну охватили беспорядки.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 8 июля будут прекращены полёты российских авиакомпаний в Грузию, а туроператорам и турагентам рекомендуется воздержаться от продажи путёвок туда.

Кроме того, документ предусматривает возвращение в Россию граждан РФ, временно находящихся на грузинской территории, и их багажа, передаёт РИА Новости .