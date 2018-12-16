Более ста истребителей F-35 поступят в распоряжение Турции

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об ожидаемой поставке из США 120 истребителей пятого поколения F-35.

«США производят F-35. Нам их тоже поставят в количестве 120 штук. Некоторые детали этих истребителей производит Турция», — сказал Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

В создании F-35 наряду с США и Турцией участвовали ещё семь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды и Норвегия.

Ранее News.ru писал, что США не откажутся от поставок истребителей F-35 после того, как Турция купит российскую противоракетную систему. Анкара — не просто покупатель, а часть крупного международного проекта, заявил советник президента Турции Ибрагим Калын в кулуарах форума в Дохе. Вопрос с США будет решён, когда истребители подготовят к поставке, уверен Калын.