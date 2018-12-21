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Более полутысячи иностранцев задержали в Таиланде

Chaiwat Subprasom/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Правоохранительные органы Таиланда задержали 537 иностранных граждан за нелегальное пребывание на территории страны. Очередная операция X-Ray Outlaw Foreigner прошла в 225 районах королевства.

За просроченные визы задержаны 45 иностранцев, 284 — за нелегальный въезд в королевство, 208 — за нелегальное пребывание или работу в Таиланде без оповещения властей адресов проживания или место трудоустройства, пишет Nation News.

С начала проведения операций задержано 5978 иностранцев. Изначально кампания называлась Operation Black Eagles («Операция черные орлы»), поскольку была сосредоточена в основном на гражданах африканских стран, но затем получила менее провокационное название X-Ray Outlaw Foreigner.

Как писал ранее News.ru, Таиланд и Индия стали самыми популярными у россиян странами для новогоднего отдыха. Каникулы в этом году продлятся с 30 декабря по 8 января включительно.


#Таиланд #задержания
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