Более полутысячи иностранцев задержали в Таиланде

https://news.ru/storage/news/c1b4ff13dddf545dbbfb2a53f4aa0f21/09b4d13f-7760-4c30-9fc3-9ee861ebf989_850.jpg Chaiwat Subprasom/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правоохранительные органы Таиланда задержали 537 иностранных граждан за нелегальное пребывание на территории страны. Очередная операция X-Ray Outlaw Foreigner прошла в 225 районах королевства.

За просроченные визы задержаны 45 иностранцев, 284 — за нелегальный въезд в королевство, 208 — за нелегальное пребывание или работу в Таиланде без оповещения властей адресов проживания или место трудоустройства, пишет Nation News.

С начала проведения операций задержано 5978 иностранцев. Изначально кампания называлась Operation Black Eagles («Операция черные орлы»), поскольку была сосредоточена в основном на гражданах африканских стран, но затем получила менее провокационное название X-Ray Outlaw Foreigner.

Как писал ранее News.ru, Таиланд и Индия стали самыми популярными у россиян странами для новогоднего отдыха. Каникулы в этом году продлятся с 30 декабря по 8 января включительно.