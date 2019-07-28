Забастовка персонала испанской авиакомпании Iberia в Барселоне привела к отмене 73 рейсов. Работники жалуются на чрезмерную нагрузку на сотрудников на фоне «отсутствия диалога с руководством компании».
О ситуации в аэропорту сообщило агентство
Международный аэропорт Барселоны является вторым среди крупнейших в Испании после мадридского.
Ранее News.ru писал о забастовке бортпроводников EVA Airways в Тайване. За 11 дней она привела к отмене около 470 рейсов. Компания потеряла около 67,7 млн долларов.