Фото: Markus Mainka/Global Look Press

Забастовка персонала испанской авиакомпании Iberia в Барселоне привела к отмене 73 рейсов. Работники жалуются на чрезмерную нагрузку на сотрудников на фоне «отсутствия диалога с руководством компании».

О ситуации в аэропорту сообщило агентство Europa Press. При этом Министерство развития Испании обязало Iberia сохранять минимальный уровень услуг.  

Международный аэропорт Барселоны является вторым среди крупнейших в Испании после мадридского.  

Ранее News.ru писал о забастовке бортпроводников EVA Airways в Тайване. За 11 дней она привела к отмене около 470 рейсов. Компания потеряла около 67,7 млн долларов.

 

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