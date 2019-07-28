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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своих граждан с 1031-летием Крещения Руси. Он призвал церковь утрясти все разногласия, чтобы вера стала объединяющей для украинцев силой.

Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла,...