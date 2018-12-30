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«Большой альянс» выиграл выборы в Бангладеш

Rehman Asad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Коалиция «Большой альянс» во главе с правящей партией «Народная лига» победила на всеобщих парламентских выборах. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные от избирательных округов Бангладеш.

По информации телеканала, подсчитанных голосов уже достаточно, чтобы констатировать победу партии «Народная лига». Она уже может рассчитывать на 151 место в парламенте. Таким образом, действующий премьер-министр Шейх Хасина переизбирается на второй срок.

В голосовании участвовало около 100 млн жителей республики. За 300 мест в парламенте боролись 1848 кандидатов.

Ранее News.ru писал, что избирком Афганистана отложил президентские выборы. Об этом сообщил председатель независимой избирательной комиссии Афганистана Гулу Джан Абдул Бади Саяд. Выборы президента переносятся на 20 июля 2019 года. Перенос связан с подготовкой переговоров по мирному соглашению с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).


#выборы #Бангладеш #парламент
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