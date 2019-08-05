Сразу два массовых расстрела в США, случившиеся 3–4 августа, в очередной раз запустили дискуссию об ограничениях на продажу оружия в Америке. Критики Дональда Трампа обращают внимание: за годы его президентства от рук стрелков погибло гораздо больше людей, чем при его предшественнике Бараке Обаме. По статистике, рост преступлений связан не только со взглядами республиканцев на оружейное лобби, но и с агрессивной риторикой главы государства, которую берут на вооружение террористы, практически слово в слово повторяя высказывания президента.

Убийца 20 человек в Эль-Пасо Патрик Крузиус перед началом массового расстрела опубликовал в Сети свой «манифест». Если приглядеться, некоторые пассажи из этого документа начинают подозрительно напоминать излюбленные выражения Трампа. Так, убийца назвал свою атаку ответом «на латиноамериканское вторжение» и призвал «отослать мигрантов назад».

В июле Трамп в таких же выражениях посоветовал четырём женщинам-конгрессменам «возвращаться назад в обители преступности», из которых они приехали. Кроме того, Крузиус, как пишет Huffington Post, лайкал посты в Twitter с хештегом #Buildthewall (англ. «построим стену». — News.ru). Это обещание — построить стену на границе США и Мексики — одно из ключевых в программе Трампа.

Крузиус — не первый массовый убийца, замеченный в симпатиях Трампу. Подросток Николас Круз, в 2018 году расстрелявший учителей и однокашников в родной школе в Паркленде, согласно расследованию CNN, публично выражал поддержку главе Белого дома в Instagram. Однажды он опубликовал в соцсети фото в фирменной красной кепке кампании Трампа «Сделаем Америку снова великой». Кроме того, юноша был членом закрытой группы Instagram, в которой высказывал расистские взгляды, хвастаясь, что написал письмо Трампу и получил ответ.

Трамп на выходки своих радикальных последователей реагирует почти всегда одинаково — осуждает насилие и подчёркивает, что совершившие его — «больные люди».

Нам нужно это остановить, — заявил Трамп в связи с двойной трагедией. — Мы уже сделали больше, чем предыдущие администрации, много сделали. Возможно, нужно сделать ещё больше. Это также и проблема душевных заболеваний. Если вы посмотрите на оба этих случая, это были очень больные люди.

Такой подход удовлетворяет не всех американцев, учитывая, что при Трампе убийства с множеством жертв стали случаться чаще, чем при его предшественнике Бараке Обаме. За два с половиной года правления Трампа в США произошло девять массовых расстрелов с десятью жертвами и больше, при Обаме — только восемь за оба срока. Даже если принимать в расчёт более мелкие инциденты, за первый год Трампа в Белом доме статистика массовых убийств, по подсчётам фонда Every Town Research, скакнула в четыре раза по сравнению с усреднённым годовым показателем за предыдущее десятилетие.

Кандидаты в президенты от Демократической партии немедленно сделали трагедии в Эль-Пасо и Дейтоне оружием в политической борьбе. Под огонь критики попал не только хозяин Белого дома, но и Национальная стрелковая ассоциация (НСА) — главный оружейный лоббист в Америке. НСА в своё время сделала значительные пожертвования в предвыборную кампанию Трампа и других республиканских кандидатов. Годами ассоциация не даёт ужесточить правила обращения с огнестрельным оружием, в том числе запретить полуавтоматические винтовки и усилить проверки покупателей. Неспособность и нежелание ей противостоять поставили в вину Трампу наряду с нагнетанием атмосферы ненависти и нетерпимости в стране.

По словам директора ФБР Кристофера Рэя, с октября 2018 года по июнь 2019 года бюро арестовало более 100 граждан США по подозрению в терроризме, и большая часть задержанных придерживалась идеологии превосходства белой расы.

Однако директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов усомнился, что недавние массовые расстрелы повлияют на шансы Трампа переизбраться на второй срок.

Выборы президента США будут только в ноябре будущего года. Конечно, сейчас все кандидаты используют эту тему, но за оставшиеся до выборов месяцы, если ничего аналогичного не произойдёт, события в Эль-Пасо и Дейтоне отойдут на второй план. Валерий Гарбузов директор Института США и Канады РАН

По мнению Валерия Гарбузова, обвинения в адрес Трампа соответствуют действительности, так как его высказывания создали общественную атмосферу, потворствующую проявлениям радикальных взглядов. И если даже демократу Бараку Обаме не удалось сдвинуть с мёртвой точки оружейный вопрос, то при республиканце Трампе на это ещё меньше шансов.