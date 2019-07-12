Принятые нынешней Радой законы негативно сказались на жизни простых украинцев. С таким заявлением выступил сопредседатель партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.
Парламент принимал либо откровенно вредительские, либо малозначимые законы, — отметил политик.
По его мнению, граждане Украины не дождались от депутатов законов, которые помогли бы стране избавиться от бедности. Кроме того, Бойко назвал законы об образовании и русском языке «антинародными», передаёт
Как писал News.ru, Юрий Бойко предложил изменить географию телемоста, который должен был состояться между Москвой и Киевом.