https://static.news.ru/photo/b0684cb6-a4a9-11e9-ad09-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tarasov/Global Look Press

Принятые нынешней Радой законы негативно сказались на жизни простых украинцев. С таким заявлением выступил сопредседатель партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

Парламент принимал либо откровенно вредительские, либо малозначимые законы, — отметил политик.

По его мнению, граждане Украины не дождались от депутатов законов, которые помогли бы стране избавиться от бедности. Кроме того, Бойко назвал законы об образовании и русском языке «антинародными», передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, Юрий Бойко предложил изменить географию телемоста, который должен был состояться между Москвой и Киевом.