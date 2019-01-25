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Бойко пересмотрит работу с МВФ, если возглавит Украину

Юрий Бойко official.yuriy.boyko/facebook.com

Юрий Бойко

в мире [ версия для печати ]

Кандидат в президенты Украины Бойко пообещал пересмотреть программу сотрудничества с Международным валютным фондом, если выиграет выборы.

«Кредитная наркомания, поразившая нынешнюю власть, будет пресечена, а после выборов — будет пересмотрена программа сотрудничества с МВФ, с учетом реальных интересов Украины и её граждан», — приводит слова Бойко пресс-служба «Оппозиционной платформы — За жизнь», которую он возглавляет.

По словам политика, действующие украинские власти оставляют страну с рекордными долгами в два триллиона гривен.

«Уже в текущем году почти треть бюджета Украина вынуждена будет отдать на обслуживание внешнего долга. Но хуже всего, что у нынешнего режима нет никаких рецептов, как вывести страну из кризиса», — добавил он.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране. Так, ради получения очередного транша власти повысили цены на газ для населения. Кроме того, чтобы соответствовать требованиям программы, Верховная рада приняла госбюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%.

Ранее News.ru писал о том, что Украина получит кредит от МВФ в $3,9 млрд на 14 месяцев. Первый транш в размере $1,4 млрд должен быть переведён Украине до 25 декабря. Решения по срокам предоставления остальных траншей будут приняты в мае и ноябре 2019 года.


#МВФ #украина
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