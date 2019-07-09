https://static.news.ru/photo/462b1850-4d70-11e9-9788-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ВАДИМ ЧУПРИНА/CC 4.0/wikipedia.org

Власти Украины своими действиями задавили предпринимателей. С таким заявлением выступил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Власть довела людей до того, что на Украине скоро не останется ни предпринимателей, — написал политик в Facebook.

По мнению Бойко, обоюдные санкции привели к удорожанию сырья и резкому сокращению рынков сбыта, что негативно сказывается на малом и среднем бизнесе. Он призвал прекратить конфликт в Донбассе, чтобы направить высвободившиеся средства на социальные нужны, а также на поддержку предпринимателей.

Как ранее писал News.ru, Украина начнёт прямые переговоры с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками в случае победы на выборах в Верховную раду партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».