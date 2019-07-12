https://static.news.ru/photo/9c6f6e62-a4b1-11e9-9565-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tarasov/Global Look Press

Суд присяжных города Павия в Италии признал бойца Нацгвардии Украины виновным в убийстве в Донбассе итальянского фоторепортёра Андреа Роккелли и его российского переводчика. Военнослужащего приговорили к реальному сроку лишения свободы.

Речь идёт о событиях, произошедших в мае 2014 года. По версии обвинения, Виталий Маркив находился в составе подразделения на вершине горы Карачун, откуда был открыт миномётный огонь по группе, в которую входили Роккелли и россиянин Андрей Миронов.

Защита настаивала на полной невиновности украинского солдата, аргументируя это удалённостью точки обстрела от горы и отсутствием у его отряда тяжёлого вооружения.

Однако присяжные встали на сторону обвинения. Несмотря на то, что прокуратура требовала приговорить Маркива к 17 годам тюрьмы, суд назначил ему 24 года лишения свободы.

На оглашение приговора пришло столько людей, что здание суда не смогло вместить всех желающих. Слушание перенесли в просторное помещение палаццо провинциальных властей. Среди собравшихся были десятки представителей украинской диаспоры в национальной одежде. Приговор суда они встретили в молчании, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военнослужащими съёмочной группы телеканала «Звезда» в Донбассе и местных жителей. Сыщики ведут расследование по статье о применении запрещённых средств и методов ведения войны.