https://static.news.ru/photo/e0361f12-b85f-11e9-92f1-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Regina Wagner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Порядка $117 млрд за один день потеряли 500 богатейших людей планеты. Это произошло на фоне «обвала рынка».

Один только владелец Amazon Джефф Безос лишился $3,4 млрд, сообщает Bloomberg .

Крупные потери также понесли Бернар Арно ($3,2 млрд), Марк Цукерберг ($2,8 млрд), Мукеш Амбани ($2,4 млрд) и Билл Гейтс ($2 млрд).

Основные мировые активы упали в цене из-за обострения «торговой войны» между США и Китаем. Она грозит замедлением темпов роста мировой экономики в целом, что повышает спрос на защитные активы. Традиционно к таковым относят золото и иену. Однако в последнее время некоторые инвесторы также включают в эту категорию криптовалюту.

Вероятно, с этим связан рост биткоина. В ходе торгов 5 августа он подскочил на 14%, почти до $12 тысяч, писал News.ru.