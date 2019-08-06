Порядка $117 млрд за один день потеряли 500 богатейших людей планеты. Это произошло на фоне «обвала рынка».
Один только владелец Amazon Джефф Безос лишился $3,4 млрд, сообщает
Крупные потери также понесли Бернар Арно ($3,2 млрд), Марк Цукерберг ($2,8 млрд), Мукеш Амбани ($2,4 млрд) и Билл Гейтс ($2 млрд).
Основные мировые активы упали в цене из-за обострения «торговой войны» между США и Китаем. Она грозит замедлением темпов роста мировой экономики в целом, что повышает спрос на защитные активы. Традиционно к таковым относят золото и иену. Однако в последнее время некоторые инвесторы также включают в эту категорию криптовалюту.
Вероятно, с этим связан рост биткоина. В ходе торгов 5 августа он подскочил на 14%, почти до $12 тысяч, писал News.ru.