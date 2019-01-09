Богачи Саудовской Аравии бросают свои частные самолёты

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В Саудовской Аравии десятки бизнес-джетов, которые принадлежат представителям элиты страны, стоят в аэропортах без дела.

После начала антикоррупционной кампании наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана многие бизнесмены, чиновники и принцы были арестованы. Всего брошено оказалось около 70 дорогостоящих самолётов, принадлежащих чартерным компаниям и частным лицам, передаёт агентство Reuters. Владельцам некоторых из них запрещён выезд за границу.

Государству уже была передана часть самолётов, владельцы которых таким образом пытались смягчить предъявленные им обвинения.

Ранее News.ru писал о том, что Саудовская Аравия официально сделала ещё один шаг к реформированию и открытию королевства для внешнего мира — 82-летний монарх Салман бин Абдул-Азиз аль-Сауд провёл кадровые перестановки и тем самым сформировал второй состав кабинета министров за годы своего пребывания на престоле.