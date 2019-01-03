Боевики захватили город на севере Сирии

Запрещённая в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» взяла под контроль город Дарет-эль-Изза на севере Сирии. Это произошло в результате сражений боевиков с протурецкими вооружёнными формированиями.
Под контроль «Джебхат ан-Нусры» с 31 декабря 2018 года перешло 13 населённых пунктов в Сирии, из которых вытеснены поддерживаемые Анкарой группировки «Ахрар аш-Шам» и «Бригады Нуреддина аз-Зенги», передаёт телеканал «Аль-Маядин».
С начала недели, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, число убитых с обеих сторон превысило 30 человек, еще около 100 получили ранения. Жертвами кровопролития стали пять мирных граждан.
Банды террористов контролируют около 60% территории северо-западного региона Сирии у границы с Турцией.
Как сообщал News.ru со ссылкой на спецпредставителя российского президента по Сирии Александра Лаврентьева, около 15 тысяч боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в конце ноября оставались в районе сирийского Идлиба. В октябре сообщалось, что несмотря на заявления Кремля об удовлетворительной ситуации в Идлибе, радикальные группировки не покинули создаваемую в провинции демилитаризованную зону. Следовательно, Турция, чьи военные находятся в Идлибе, оказалась не в состоянии гарантировать выполнение условий перемирия.