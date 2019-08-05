https://static.news.ru/photo/05daa6ce-b799-11e9-a480-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mouneb Taim/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Террористы выпустили три реактивных снаряда залпового огня в направлении российской базы Хмеймим в Сирии.

Пуски были зафиксированы средствами контроля воздушного пространства около 14:30 по московскому времени с севера от аэродрома, сообщили в Минобороны РФ.

Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет, — отметили в российском военном ведомстве.

Снаряды упали на населённый пункт Руайсэд Афиф, передаёт РИА Новости . Ранения получили четверо местных жителей.

Как писал News.ru, в Идлибе возобновляются боевые действия. Генкомандование ВС Сирийской Арабской Республики пояснило, что решение было принято после отказа повстанческой группировки боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) отвести на 20 км от границ региона свои войска и артиллерию.