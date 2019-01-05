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Боевики в Сирии обстреляли Латакию и Алеппо

Yang Zhen/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Боевики в идлибской зоне деэскалации в Сирии совершили пять обстрелов провинции Латакия и окраин города Алеппо. От снарядов 5 января пострадали населенные пункты Айн-эль-Кантара и Эль-Хакура.

При содействии российских военных обеспечена работа десяти пунктов пропуска беженцев, через которые вернулись на родину почти 215 тысяч беженцев. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин, сообщает ТАСС.

Также представители российского центра провели благотворительную акцию в районе Хайи-Сайф-эд-Даула города Алеппо. Там местным жителям выдана тонна хлеба. 

По словам Соломатина, россияне помогают в восстановлении инфраструктуры. 

«Восстановлено 30 982 жилых дома, 718 образовательных и 128 медицинских учреждений. Отремонтировано 962 км автомобильных дорог», — заявил Соломатин.

Ранее News.ru сообщал, что Сирийская арабская армия открыла огонь по базам террористов в долине Сахль-аль-Габ. В результате были уничтожены командные пункты и склады с оружием наёмников «Туркестанской исламской партии» — экстремистской организации уйгуров, проживающих в районе Синьцзян на северо-западе Китая.


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