Боевики в Сирии обстреляли Латакию и Алеппо

https://news.ru/storage/news/4c6bba464b3620cce8ec7a606a148621/bf6298cb-baec-463f-807a-4e9d0b5733fb_850.jpg Yang Zhen/Xinhua/Global Look Press

Боевики в идлибской зоне деэскалации в Сирии совершили пять обстрелов провинции Латакия и окраин города Алеппо. От снарядов 5 января пострадали населенные пункты Айн-эль-Кантара и Эль-Хакура.

При содействии российских военных обеспечена работа десяти пунктов пропуска беженцев, через которые вернулись на родину почти 215 тысяч беженцев. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин, сообщает ТАСС.

Также представители российского центра провели благотворительную акцию в районе Хайи-Сайф-эд-Даула города Алеппо. Там местным жителям выдана тонна хлеба.

По словам Соломатина, россияне помогают в восстановлении инфраструктуры.

«Восстановлено 30 982 жилых дома, 718 образовательных и 128 медицинских учреждений. Отремонтировано 962 км автомобильных дорог», — заявил Соломатин.

Ранее News.ru сообщал, что Сирийская арабская армия открыла огонь по базам террористов в долине Сахль-аль-Габ. В результате были уничтожены командные пункты и склады с оружием наёмников «Туркестанской исламской партии» — экстремистской организации уйгуров, проживающих в районе Синьцзян на северо-западе Китая.