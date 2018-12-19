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Боевики переместились из Сирии и Ирака в Африку

Medyan Dairieh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Часть боевиков после поражения в Сирии и Ираке переместилась в Африку, где образовались анклавы запрещённых в России террористических группировок ИГ, «Аль-Каида» и «Боко Харам». Об этом сообщил помощник секретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

«После поражения в Сирии и Ираке наметился исход части боевиков в зону Сахеля (тропический регион от Атлантического океана до Красного моря в Африке между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. — News.ru) и далее на юг. Как следствие —  на огромных территориях возникают бандитские анклавы под знамёнами ИГ, „Аль-Каиды“ и заявившей о своей лояльности игиловцам „Боко Харам“», — цитирует Венедиктова РИА Новости.

Как писал News.ru, в конце 2017 года МИД Алжира заявлял, что иностранные боевики, бегущие из горячих точек в Сирии и Ираке, становятся новой угрозой для кризисных регионов Африки. Согласно данным, обнародованным алжирской дипломатической миссией на заседании Африканского центра изучения проблем терроризма, боевики возвращаются в зону африканского Сахеля, на Африканский рог и в район бассейна озера Чад.


#сирия #боевики #африка #Ирак
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