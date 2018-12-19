Боевики переместились из Сирии и Ирака в Африку

https://news.ru/storage/news/e32251aaf8db32371ebb7050bd549255/f3131be5-ae1c-476b-9ff7-191323f3d4e5_850.jpg Medyan Dairieh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Часть боевиков после поражения в Сирии и Ираке переместилась в Африку, где образовались анклавы запрещённых в России террористических группировок ИГ, «Аль-Каида» и «Боко Харам». Об этом сообщил помощник секретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

«После поражения в Сирии и Ираке наметился исход части боевиков в зону Сахеля (тропический регион от Атлантического океана до Красного моря в Африке между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. — News.ru) и далее на юг. Как следствие — на огромных территориях возникают бандитские анклавы под знамёнами ИГ, „Аль-Каиды“ и заявившей о своей лояльности игиловцам „Боко Харам“», — цитирует Венедиктова РИА Новости.

Как писал News.ru, в конце 2017 года МИД Алжира заявлял, что иностранные боевики, бегущие из горячих точек в Сирии и Ираке, становятся новой угрозой для кризисных регионов Африки. Согласно данным, обнародованным алжирской дипломатической миссией на заседании Африканского центра изучения проблем терроризма, боевики возвращаются в зону африканского Сахеля, на Африканский рог и в район бассейна озера Чад.