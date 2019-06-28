Экстремисты, базирующиеся на северо-западе Сирии, подвергли обстрелу два христианских города Мхарде и Сукейлабия в провинции Хама. В результате были разрушены несколько жилых домов.
По информации
Как писал News.ru, видео, на котором запечатлено нанесение удара по позициям террористов вертолётами Ми-24П ВКС России, было опубликовано на канале «Повёрнутые на войне» на YouTube. В ходе атаки военные применили тактический приём, получивший название «огненная карусель». Суть манёвра заключается в том, что несколько вертолётов становятся на круг и по очереди обстреливают цель. Эффективность применения авиации увеличивается благодаря корректировке огня с земли.