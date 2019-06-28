https://static.news.ru/photo/f036b1ac-9b49-11e9-8481-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/imago-images.de/Global Look Press

Экстремисты, базирующиеся на северо-западе Сирии, подвергли обстрелу два христианских города Мхарде и Сукейлабия в провинции Хама. В результате были разрушены несколько жилых домов.

По информации агентства SANA, обстрел вёлся из реактивных систем залпового огня. Сведений о пострадавших пока нет.

Как писал News.ru, видео, на котором запечатлено нанесение удара по позициям террористов вертолётами Ми-24П ВКС России, было опубликовано на канале «Повёрнутые на войне» на YouTube. В ходе атаки военные применили тактический приём, получивший название «огненная карусель». Суть манёвра заключается в том, что несколько вертолётов становятся на круг и по очереди обстреливают цель. Эффективность применения авиации увеличивается благодаря корректировке огня с земли.

