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Боевики несколько раз обстреляли Алеппо и Латакию

Juma Muhammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил, что боевики в течение суток обстреливали населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также районы Алеппо.

«В течение суток боевики совершили обстрелы провинции Латакия, Телль-Марак ,Телль-Эль-Мактаа и Ачан провинции Хама, а также районов Суккари, Сакибия и района города Алеппо», — рассказал Соломатин на брифинге.

Боевики обстреливали провинции несколько раз, в течении суток. Достоверных данных о пострадавших пока нет.

Генерал также сообщил, что центр провёл ещё одну гуманитарную акцию в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой местным жителям было предоставлено 500 продовольственных наборов.

Ранее News.ru писал, что в результате авиаудара коалиции во главе с США погибло 17 жителей в окрестностях Хаджина. 20 октября 62 мирных жителя погибли при авиаударах ВВС международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Десятки получили ранения.


#сша #сирия #россия #боевики #обстрел
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