Боевики несколько раз обстреляли Алеппо и Латакию

https://news.ru/storage/news/2bc18d1164a5525e234bd07a90c2be4d/c7f2bc46-459d-4527-a213-e88dca0801c5_850.jpg Juma Muhammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил, что боевики в течение суток обстреливали населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также районы Алеппо.

«В течение суток боевики совершили обстрелы провинции Латакия, Телль-Марак ,Телль-Эль-Мактаа и Ачан провинции Хама, а также районов Суккари, Сакибия и района города Алеппо», — рассказал Соломатин на брифинге.

Боевики обстреливали провинции несколько раз, в течении суток. Достоверных данных о пострадавших пока нет.

Генерал также сообщил, что центр провёл ещё одну гуманитарную акцию в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой местным жителям было предоставлено 500 продовольственных наборов.

Ранее News.ru писал, что в результате авиаудара коалиции во главе с США погибло 17 жителей в окрестностях Хаджина. 20 октября 62 мирных жителя погибли при авиаударах ВВС международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Десятки получили ранения.