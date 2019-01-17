Боевики назвали теракт в Кении местью Трампу

Террористическая группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России) связала нападение на отель Dusit Hotel в Найроби с позицией Белого дома относительно столицы Израиля.
«Моджахеды (святые воины) провели эту операцию <…> в ответ на безрассудные высказывания президента США Дональда Трампа и его объявление Иерусалима столицей Израиля», — цитирует заявление боевиков издание Haaretz.
Крупный гостиничный и офисный комплекс Dusit Hotel в Найроби был атакован боевиками 15 января. В нападении участвовали по меньшей мере шесть человек. В результате погиб 21 человек. Среди жертв атаки есть несколько иностранцев, в том числе один гражданин США.