Боевики назвали теракт в Кении местью Трампу

https://news.ru/storage/news/f4047f49ceae54689a8c49df1d4e3ff6/82619af2-5543-4f5e-a892-e40d5799d406_850.jpg twitter.com/teddyeugene

Террористическая группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России) связала нападение на отель Dusit Hotel в Найроби с позицией Белого дома относительно столицы Израиля.

«Моджахеды (святые воины) провели эту операцию <…> в ответ на безрассудные высказывания президента США Дональда Трампа и его объявление Иерусалима столицей Израиля», — цитирует заявление боевиков издание Haaretz.

Крупный гостиничный и офисный комплекс Dusit Hotel в Найроби был атакован боевиками 15 января. В нападении участвовали по меньшей мере шесть человек. В результате погиб 21 человек. Среди жертв атаки есть несколько иностранцев, в том числе один гражданин США.