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Боевики ИГ за несколько месяцев казнили сотни человек

Medyan Dairieh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Боевики террористической группировки ИГ (запрещённая на территории РФ организация) за два месяца казнили около 700 пленников на востоке Сирии.

По данным наблюдателей, близких к сирийской оппозиции, в общей сложности заключёнными террористов стали примерно 1,3 тысячи человек.

Сейчас боевики контролируют территорию к востоку от Евфрата в районе города Хаджин, передаёт Reuters.

Ранее News.ru писал, что иракские военно-воздушные силы авиаударом уничтожили два здания в городе Хаджин в Сирии. Их использовали главы террористической группировки ИГ (запрещённой на территории РФ) для проведения совещаний.


#сирия #терроризм #боевики #КАЗНЬ
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