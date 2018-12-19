Боевики ИГ за несколько месяцев казнили сотни человек

https://news.ru/storage/news/17ea3037084a78fbcb73703b9acb016d/2fc3faee-e208-424c-bd5c-896b2b96fd06_850.jpg Medyan Dairieh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боевики террористической группировки ИГ (запрещённая на территории РФ организация) за два месяца казнили около 700 пленников на востоке Сирии.

По данным наблюдателей, близких к сирийской оппозиции, в общей сложности заключёнными террористов стали примерно 1,3 тысячи человек.

Сейчас боевики контролируют территорию к востоку от Евфрата в районе города Хаджин, передаёт Reuters.

Ранее News.ru писал, что иракские военно-воздушные силы авиаударом уничтожили два здания в городе Хаджин в Сирии. Их использовали главы террористической группировки ИГ (запрещённой на территории РФ) для проведения совещаний.