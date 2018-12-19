Боевики ИГ за несколько месяцев казнили сотни человек

Боевики террористической группировки ИГ (запрещённая на территории РФ организация) за два месяца казнили около 700 пленников на востоке Сирии.
По данным наблюдателей, близких к сирийской оппозиции, в общей сложности заключёнными террористов стали примерно 1,3 тысячи человек.
Сейчас боевики контролируют территорию к востоку от Евфрата в районе города Хаджин, передаёт Reuters.
Ранее News.ru писал, что иракские военно-воздушные силы авиаударом уничтожили два здания в городе Хаджин в Сирии. Их использовали главы террористической группировки ИГ (запрещённой на территории РФ) для проведения совещаний.