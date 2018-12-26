Боевики ИГ участвовали в боях против сепаратистов в Донбассе

https://news.ru/storage/news/626989f4da35afead36950d5966d551c/26dd8574-a9af-49b1-9cdd-05cbb432bb52_850.jpg ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские журналисты выяснили, что некоторые боевики, участвовавшие в наступлении на самопровозглашённые ДНР и ЛНР на стороне ВС Украины, проходили боевую подготовку в лагерях «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Ираке и Сирии.

Эти бойцы, по информации Times, официально не связаны с украинскими военными, но Киев закрывал глаза на их биографию. По происхождению, это выходцы из Чечни. Свои мотивы они объясняют так: «Путин — наш общий враг».

Ранее News.ru писал о том, что агентство внутренней безопасности Польши совместно с полицией задержало уроженца Чечни по подозрению в терроризме. По мнению спецслужб, Альви А. был членом группировок, действующих на территории Сирии и Турции, и принимал участие в боях в рядах «Исламского государства» (запрещено в РФ). Кроме того, задержанный был членом группы, которая оказывала логистическую поддержку террористическим организациям.