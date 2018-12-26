USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,272 $   Brent51.22 $ Bitcoin3,784.94 $
МОСКВА-9°C16:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Боевики ИГ участвовали в боях против сепаратистов в Донбассе

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Британские журналисты выяснили, что некоторые боевики, участвовавшие в наступлении на самопровозглашённые ДНР и ЛНР на стороне ВС Украины, проходили боевую подготовку в лагерях «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Ираке и Сирии.

Эти бойцы, по информации Times, официально не связаны с украинскими военными, но Киев закрывал глаза на их биографию. По происхождению, это выходцы из Чечни. Свои мотивы они объясняют так: «Путин — наш общий враг».

Ранее News.ru писал о том, что агентство внутренней безопасности Польши совместно с полицией задержало уроженца Чечни по подозрению в терроризме. По мнению спецслужб, Альви А. был членом группировок, действующих на территории Сирии и Турции, и принимал участие в боях в рядах «Исламского государства» (запрещено в РФ). Кроме того, задержанный был членом группы, которая оказывала логистическую поддержку террористическим организациям.


#донбасс #ИГ
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
в мире 17:10, 23 декабря 2018
Предполагаемый вербовщик ИГ задержан в Гамбурге
в мире 20:01, 22 декабря 2018
Трамп возложил на Эрдогана «заботу» об ИГ в Сирии
в мире 02:37, 14 декабря 2018
ИГ взяло ответственность за теракт в Страсбурге
Лента новостей
общество 16:02
Мэр Грозного решил проблему юного блогера с горячей водой
общество 16:01
Собянин: столицу посетит рекордное число туристов в праздники
экономика 16:00
Росстат: инфляция в РФ набирает обороты
спорт 15:56
Колобков пообещал удовлетворить требования WADA
в мире 15:52
Патрушев предупредил об угрозе неонацизма в Европе
Другие новости
в мире 15:52
Патрушев предупредил об угрозе неонацизма в Европе
в мире 15:50
Корейцы перестали есть собак
С каждым годом торговцы собачьим мясом терпят всё более серьёзные убытки
в мире 15:40
Порошенко: выборы гарантированно пройдут 31 марта
в мире 15:29
Украина вновь провалила торги керченского «Норда»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top