Boeing побил рекорд по поставкам самолётов в 2018 году

https://news.ru/storage/news/1f057d7df87bd8aa292e5574f18b25e0/88282822-66ad-445e-8797-d9ce8f64d518_850.jpg Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

В США крупнейшая авиастроительная компания Boeing за прошедший год увеличила свои поставки до рекордного уровня — 806 самолётов.

Этот показатель на 5,6% выше, чем в предыдущий период. Компания уже в седьмой раз становится абсолютным лидером по уровню продаж в отрасли. За год ей удалось поставить 580 лайнеров Boeing 737 и 145 Boeing 787. Сейчас специалисты Boeing уже имеют 893 новых заказа. Их общая стоимость составит $143,7 млрд.

Ранее News.ru писал о том, что МиГ-31 будет уступать перспективному истребителю-перехватчику ПАК ДП по высотным и скоростным показателям. Новый истребитель будет создан при помощи новых технологий и материалов. Планируется, что он будет способен выполнять боевые задачи даже в арктических широтах.