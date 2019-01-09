Boeing побил рекорд по поставкам самолётов в 2018 году

В США крупнейшая авиастроительная компания Boeing за прошедший год увеличила свои поставки до рекордного уровня — 806 самолётов.
Этот показатель на 5,6% выше, чем в предыдущий период. Компания уже в седьмой раз становится абсолютным лидером по уровню продаж в отрасли. За год ей удалось поставить 580 лайнеров Boeing 737 и 145 Boeing 787. Сейчас специалисты Boeing уже имеют 893 новых заказа. Их общая стоимость составит $143,7 млрд.
Ранее News.ru писал о том, что МиГ-31 будет уступать перспективному истребителю-перехватчику ПАК ДП по высотным и скоростным показателям. Новый истребитель будет создан при помощи новых технологий и материалов. Планируется, что он будет способен выполнять боевые задачи даже в арктических широтах.