USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:06
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Блок Пашиняна прошёл в новый парламент Армении

Никол Пашинян Ani Djaferian/Global Look Press

Никол Пашинян

в мире [ версия для печати ]

Блок «Мой шаг» исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна получил в новом парламенте страны 88 мандатов из 132. В парламент нового созыва также прошли партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения».

«Парламент Армении седьмого созыва будет состоять из 132 депутатов. Блок „Мой шаг“ получит 88 мандатов, партии „Процветающая Армения“ и „Светлая Армения“ — 26 и 18 мандатов соответственно», — сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян.

Как ранее писал News.ru, Пашинян заявил, что у Армении нет желания становиться членом НАТО. Пашинян 12 июля в Брюсселе участвовал во встрече руководителей государств и правительств стран — не членов НАТО, вовлеченных в операцию «Решительное содействие» в Афганистане.


самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
в мире 17:55, 10 декабря 2018
Пашинян отказался входить с Арменией в НАТО
О чём говорит низкая явка на парламентских выборах
в мире 15:55, 10 декабря 2018
Революция Пашиняна утомила Армению
О чём говорит низкая явка на парламентских выборах
в мире 08:51, 10 декабря 2018
ЦИК Армении подсчитал все бюллетени
Лента новостей
происшествия 15:59
Тигр напал на сотрудника цирка в Орске
общество 15:59
Запрет на рекламу пива в РФ могут отменить
общество 15:55
Реализация МЦД началась с Одинцово
технологии 15:54
Пуск «Союза» с космодрома Куру отложен на сутки
спорт 15:52
Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом
в мире 15:48
Киев запретил авиадиспетчерам пользоваться кириллицей
общество 15:47
Школьника вызвали на допрос из-за фото с полицейским
политика 15:44
Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ
политика 15:37
Путин: Кремль без труда ответит на выход США из ДРСМД
спорт 15:37
Российская фигуристка объяснила свой выбор в пользу Польши
общество 15:33
Школьник разбросал больше полумиллиона рублей в ТЦ
экономика 15:32
Азербайджан нарастил поставки по нефтепроводу BTC
происшествия 15:30
Спасение «Кузьмы Минина» отложили из-за шторма
общество 15:28
Пенсионеров-беглецов поймали на перевозке кокаина
политика 15:22
Путин: Запад беспокоят русские ракеты
Другие новости
в мире 15:48
Киев запретил авиадиспетчерам пользоваться кириллицей
в мире 15:16
Сайт посольства РФ в Англии взломали
в мире 13:57
Украинский таксист нашёл в машине гранатомёт
в мире 13:35
«Кузьму Минина» снимут с мели во время прилива
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top