Блок Пашиняна прошёл в новый парламент Армении

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Никол Пашинян

Блок «Мой шаг» исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна получил в новом парламенте страны 88 мандатов из 132. В парламент нового созыва также прошли партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения».

«Парламент Армении седьмого созыва будет состоять из 132 депутатов. Блок „Мой шаг“ получит 88 мандатов, партии „Процветающая Армения“ и „Светлая Армения“ — 26 и 18 мандатов соответственно», — сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян.

Как ранее писал News.ru, Пашинян заявил, что у Армении нет желания становиться членом НАТО. Пашинян 12 июля в Брюсселе участвовал во встрече руководителей государств и правительств стран — не членов НАТО, вовлеченных в операцию «Решительное содействие» в Афганистане.