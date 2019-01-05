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Король Иордании отреагировал на взрыв в Магнитогорске

Абдалла II Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Абдалла II

в мире [ версия для печати ]

Король Иордании Абдалла II выразил соболезнования России в связи со взрывом бытового газа в жилом доме Магнитогорска. Монарх скорбит по погибшим вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и родственниками жертв трагедии.

«Король Абдалла II направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с жертвами при обрушении жилого дома в городе Магнитогорск, в результате которого погибло множество людей», — цитирует сообщение РИА Новости.

Обрушение подъезда здания по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

Шестеро жильцов обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

Ранее News.ru cообщал, что седьмой и восьмой подъезды будут снесены. Здание при этом планируют разделить на два отдельно стоящих дома. На месте трагедии появится мемориал памяти.


#магнитогорск #иордания
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