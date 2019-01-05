Король Иордании отреагировал на взрыв в Магнитогорске

Король Иордании Абдалла II выразил соболезнования России в связи со взрывом бытового газа в жилом доме Магнитогорска. Монарх скорбит по погибшим вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и родственниками жертв трагедии.
«Король Абдалла II направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с жертвами при обрушении жилого дома в городе Магнитогорск, в результате которого погибло множество людей», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обрушение подъезда здания по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.
Шестеро жильцов обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.
Ранее News.ru cообщал, что седьмой и восьмой подъезды будут снесены. Здание при этом планируют разделить на два отдельно стоящих дома. На месте трагедии появится мемориал памяти.