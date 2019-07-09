Фото: Richard Ellis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На теннисном турнире Уимблдон посетителям запретили фотографировать посетившую его герцогиню Сассекскую (до замужества Меган Маркл), так как она находилась там в качестве частного лица. Это вызвало возмущение со стороны общественности.

Этот случай описала в The Daily Telegraph консультант по связям с общественностью Салли Джонс, оказавшаяся на турнире. Она сообщила, что снимала только теннисный корт, однако к ней подошёл охранник и...