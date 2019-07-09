Бизнесмен Том Стейер поборется за пост президента США
Анна Акимова
17:48, 09 июля 2019
https://static.news.ru/photo/440b471e-a259-11e9-ab0b-fa163e074e61_1024.jpgТом СтейерФото: Richard Ellis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Предприниматель Том Стейер намерен участвовать в выборах президента США от Демократической партии. Об этом он сообщил в видеоролике, опубликованном на YouTube.
62-летний бизнесмен, чьё состояние оценивается Forbes более чем в $1,6 млрд, заявил, что в случае победы уделит особое внимание вопросам окружающей среды.
Кандидаты на должность президента от Демократической партии имеют много замечательных идей, которые направлены на то, чтобы наша страна двигалась вперёд. Однако мы не сможем реализовать их до тех пор, пока не положим конец враждебному контролю корпораций над нашей демократией, — цитирует Стейера ТАСС.
В конце 2018 года бизнесмен уверял, что не будет баллотироваться на пост президента, объявив о начале кампании, цель которой — добиться импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа. Он также высмеивал идею назначения Иванки Трамп на пост главы Всемирного банка, писал News.ru. В ходе президентских выборов 2016 года Стейер потратил свыше $90 млн на поддержку кандидатов от партии демократов.