Бизнесмен обвинил посла Южной Кореи в РФ в мошенничестве

https://news.ru/storage/news/1485bf467205806ae88606bfccfdb901/d54be78c-7c06-48f2-bffd-12266587ed72_850.jpg Владимир Гердо/ТАСС

Посол Республики Корея У Юн Гын

Глава южнокорейской девелоперской компании по фамилии Чан обвинил посла страны в России У Юн Гына в получении взятки и мошенничестве. По его заявлению корейская прокуратура начала расследование.

Бизнесмен утверждает, что в 2009 году выплатил дипломату незаконное вознаграждение в сумме 10 млн вон (примерно $9 тыс.), попросив устроить своего племянника на работу в крупную компанию. Тот деньги взял, но обещание не выполнил. Несмотря на то, что Гын вернул Чану деньги в 2016 году, бизнесмен считает, что он совершил мошенничество.

Обвинения предпринимателя поддерживает экс-сотрудник прокуратуры Ким Тхэ У. По его словам, он предоставлял в администрацию президента страны доклад о получении Гыном взятки, но там его не приняли. Более того, У лишился из-за этого работы.

Дипломат обвинения в свой адрес категорически отверг и пригрозил бизнесмену иском за клевету. Представители посла утверждают, что Чан действительно просил Гына трудоустроить родственника и предлагал за эту услугу деньги, но дипломат ответил отказом, пишет РГ.

Ранее News.ru сообщил о том, что в Шри-Ланке арестовали двоих местных жителей за видеоролик, в котором они пытаются дать взятку вырезанной из картона фигуре полицейского. Мужчин обвинили в подрыве авторитета правоохранителей и порче государственной собственности.