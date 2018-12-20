Бизнесмен Губарев проиграл иск к BuzzFeed

https://news.ru/storage/news/3538359c5ce857021d416b7c07f8559d/190c74d2-2fe5-42b8-863f-7730f398a898_850.jpg Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Проживающий на Кипре российский бизнесмен Алексей Губарев, упоминавшийся в досье на президента США Дональда Трампа, проиграл иск о защите чести и достоинства к американскому интернет-порталу BuzzFeed. Об этом говорится в материалах федерального суда в Майами.

Судья Урсула Унгаро отказала в иске Губарева, подчеркнув, что BuzzFeed соблюдал норму законодательства США о честном цитировании, которая защищает СМИ от исков о клевете, если они точно цитируют официальные документы, передаёт РИА Новости.

По мнению судьи, к делу применим закон штата Нью-Йорк, который распространяет защиту от исков на все публикации о расследованиях, которые ведут власти США.

Адвокаты Губарева подали апелляцию, выражая надежду на победу по итогам рассмотрения жалобы.

Главный редактор BuzzFeed Бен Смит, выступавший соответчиком по делу, приветствовал решение суда. По его словам, ключевой принцип свободы слова заключается в праве граждан знать о действиях властей, а досье циркулировало до публикации на самом высоком уровне во властных коридорах в США, являясь предметом расследования ФБР, а также упоминалось в брифингах спецслужб для президентов Барака Обамы и Дональда Трампа.

Как писал News.ru, ранее суд Южного округа американского штата Флорида удовлетворил ходатайство Губарева, постановив, что он не является публичным лицом. При отсутствии такого статуса, согласно законам США, ему легче обвинить СМИ в клевете.

В феврале 2017 года Губарев обвинил BuzzFeed в публикации сведений, не соответствующих, по его мнению, действительности, подав иск о защите репутации. До этого издание опубликовало секретное досье, составленное экс-офицером британских спецслужб Кристофером Стилом и компанией Fusion GPS. Документ был посвящён сбору компромата на Трампа российскими властями до его избрания президентом США. В этих материалах фигурировало имя Губарева, который в Праге встречался с доверенным лицом Трампа и якобы обсуждал тему взломов электронных систем Демократической партии США.