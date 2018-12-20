USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,256 $   Brent55.76 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C13:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Бизнесмен Губарев проиграл иск к BuzzFeed

Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Проживающий на Кипре российский бизнесмен Алексей Губарев, упоминавшийся в досье на президента США Дональда Трампа, проиграл иск о защите чести и достоинства к американскому интернет-порталу BuzzFeed. Об этом говорится в материалах федерального суда в Майами.

Судья Урсула Унгаро отказала в иске Губарева, подчеркнув, что BuzzFeed соблюдал норму законодательства США о честном цитировании, которая защищает СМИ от исков о клевете, если они точно цитируют официальные документы, передаёт РИА Новости.

По мнению судьи, к делу применим закон штата Нью-Йорк, который распространяет защиту от исков на все публикации о расследованиях, которые ведут власти США.

Адвокаты Губарева подали апелляцию, выражая надежду на победу по итогам рассмотрения жалобы.

Главный редактор BuzzFeed Бен Смит, выступавший соответчиком по делу, приветствовал решение суда. По его словам, ключевой принцип свободы слова заключается в праве граждан знать о действиях властей, а досье циркулировало до публикации на самом высоком уровне во властных коридорах в США, являясь предметом расследования ФБР, а также упоминалось в брифингах спецслужб для президентов Барака Обамы и Дональда Трампа.

Как писал News.ru, ранее суд Южного округа американского штата Флорида удовлетворил ходатайство Губарева, постановив, что он не является публичным лицом. При отсутствии такого статуса, согласно законам США, ему легче обвинить СМИ в клевете.

В феврале 2017 года Губарев обвинил BuzzFeed в публикации сведений, не соответствующих, по его мнению, действительности, подав иск о защите репутации. До этого издание опубликовало секретное досье, составленное экс-офицером британских спецслужб Кристофером Стилом и компанией Fusion GPS. Документ был посвящён сбору компромата на Трампа российскими властями до его избрания президентом США. В этих материалах фигурировало имя Губарева, который в Праге встречался с доверенным лицом Трампа и якобы обсуждал тему взломов электронных систем Демократической партии США.


#суд #сша #Трамп #ВМЕШАТЕЛЬСТВО #досье
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

читайте также
в мире 07:39, 18 декабря 2018
Российским интернет-троллям посвятили доклад в США
в мире 04:59, 17 декабря 2018
Эксперты нашли «руку Москвы» в победе Трампа на выборах
в мире 12:48, 29 сентября 2018
СМИ: Россия влияла на Трампа через спонсора
в мире 20:48, 21 августа 2018
Фридман проиграл иск к авторам компромата на Трампа
в мире 23:07, 5 августа 2018
Трамп ждет расследования против помощников Клинтон
Лента новостей
происшествия 13:00
Якутский педофил совратил восьмилетнюю девочку
общество 12:57
Путин: постараемся восстановить Качинское лётное училище
политика 12:53
Путин: Украина хочет обострить ситуацию перед выборами
спорт 12:51
Отец Нурмагомедова назвал цену реванша с Макгрегором
общество 12:44
Уголовное наказание введут за обман при госзакупках
политика 12:42
Путин рассказал о ядерной войне
политика 12:41
США «испугаются» операции против РФ в Чёрном море
политика 12:40
Путин высказался о работе команды Медведева
экономика 12:33
Президент РФ считает повышение НДС правильным решением
политика 12:32
США могут поддержать своими кораблями провокации Киева
спорт 12:32
Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой
политика 12:31
Путин признал проблемы с исполнением нацпроектов
общество 12:30
Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации
общество 12:27
Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград
политика 12:26
Путин: продолжительность жизни в РФ «чуть-чуть» увеличилась
Другие новости
в мире 11:28
Что предпримут союзники США в Сирии
Уход американцев из САР отражает неприязнь Трампа к сухопутным силам
в мире 10:39
Власти Литвы вернули свободу задержанному россиянину
в мире 10:21
Новая церковь Украины хотела сделать заказ у ювелиров из РФ
в мире 10:09
Полицейские Франции добились повышения зарплат забастовкой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top