Бизнес Южной Кореи не может попасть в свой технопарк в КНДР

https://news.ru/storage/news/21e705454c113a923b4d36fe521f96b4/2ec42389-56f9-4324-b534-f11b63cceeaf_850.jpg Wang Jilin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комитет южнокорейских компаний, работавших в Кэсонском индустриальном комплексе в КНДР, потребовал от своего правительства компенсаций из-за его закрытия. Бизнесмены также намерены добиться допуска на территорию предприятий, чтобы проверить состояние оставшегося там оборудования и имущества.

Помимо компенсаций ущерба, компании требуют от правительства выведения технопарка из-под действия санкций против Северной Кореи. Об этом было объявлено 9 января на пресс-конференции в Сеуле.

Индустриальный комплекс уже почти три года как заброшен. В 2015 году прибыль от его деятельности превысила $500 млн. Кэсон закрыли южнокорейские власти после информации о том, что КНДР провела ядерные испытания и запуск ракеты-носителя со спутником. Сеул заподозрил, что часть доходов от технопарка Пхеньян использовал на свои ядерные исследования.