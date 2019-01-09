USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,282 $   Brent58.84 $ Bitcoin4,049.09 $
МОСКВА-14°C12:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Бизнес Южной Кореи не может попасть в свой технопарк в КНДР

Wang Jilin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Комитет южнокорейских компаний, работавших в Кэсонском индустриальном комплексе в КНДР, потребовал от своего правительства компенсаций из-за его закрытия. Бизнесмены также намерены добиться допуска на территорию предприятий, чтобы проверить состояние оставшегося там оборудования и имущества.

Помимо компенсаций ущерба, компании требуют от правительства выведения технопарка из-под действия санкций против Северной Кореи. Об этом было объявлено 9 января на пресс-конференции в Сеуле.

Индустриальный комплекс уже почти три года как заброшен. В 2015 году прибыль от его деятельности превысила $500 млн. Кэсон закрыли южнокорейские власти после информации о том, что КНДР провела ядерные испытания и запуск ракеты-носителя со спутником. Сеул заподозрил, что часть доходов от технопарка Пхеньян использовал на свои ядерные исследования.


#южнаякорея #СевернаяКорея #технопарк
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
спорт
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

читайте также
в мире 08:20, 7 января 2019
КНДР требует от США прекратить учения с Южной Кореей
в мире 20:45, 2 января 2019
Южная Корея оснастит армию искусственным интеллектом
в мире 05:36, 11 ноября 2018
Южная Корея отправила в КНДР самолёт с мандаринами
Лента новостей
политика 11:59
США пока не собираются размещать войска на Курилах
спорт 11:42
«Уфа» расстанется с пятью игроками
экономика 11:41
Курс доллара снизился на 5 копеек
общество 11:40
На Урале прекратили дело по статье за репост
экономика 11:36
Ипотечных должников ждёт ослабление долговой нагрузки
Другие новости
в мире 11:29
Airbus и Boeing не выполнили план поставок самолётов
в мире 11:29
Евросоюз может усилить присутствие в зонах конфликтов
Вопрос об этом подняли в Европарламенте
в мире 11:05
Суперджеты Сухого задействуют на внутренних рейсах в Мексике
в мире 10:40
Вьетнам хочет наказать Facebook из-за критики власти
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top